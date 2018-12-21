Нардепы от "Оппоблока" намерены обратиться в КС и Генпрокуратуру из-за нарушений при принятии Радой закона о переименовании УПЦ (МП)

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" намерены обратиться в Генеральную прокуратуру и в Конституционный суд Украины в связи с нарушениями при принятии парламентом законопроекта (№5309) о переименовании церкви, сообщил нардеп из этой фракции, член регламентного комитета Михаил Папиев.

"Вчера, принимая закон №5309, председатель Верховной Рады нарушил нормы регламента и Конституции Украины", - сказал он с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу.

М.Папиев напомнил, что есть прецеденты, когда Конституционный суд признавал законы неконституционными из-за того, что при их принятии была нарушена процедура.

Он заявил, что члены фракции "Оппозиционный блок" намерены инициировать конституционное представление относительно признания принятого в целом законопроект №5309 неконституционным.

"В связи с тем, что в действиях председателя Верховной Рады могут быть признаки нарушения ч.1 ст.364 Уголовного кодекса – это злоупотребление служебным положением – мы обращаемся в Генеральную прокуратуру Украины внести эти данные в ЕРДР и провести досудебное расследование", - сказал также М.Папиев.

Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".