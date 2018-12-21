Рада завершила последнее пленарное заседание в этом году, до конца досидели около дюжины нардепов

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание парламента в пятницу.

Согласно календарному плану, оно было последним в уходящем году.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к моменту закрытия заседания в сессионном зале осталось немногим более десяти народных депутатов.

Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 15 января. В этот же день утром пройдет и согласительный совет Верховной Рады.

15-18 января – последняя пленарная неделя 9-ой сессии Верховной Рады VIII созыва.