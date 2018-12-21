Политика

11:58 21.12.2018

Порошенко надеется получить боевые вертолеты Airbus для нужд ВСУ

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Порошенко надеется получить боевые вертолеты Airbus для нужд ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что у Украины со временем появятся боевые вертолеты Airbus.

"Мы должны иметь также и боевые вертолеты Airbus, которые укрепят боевую мощность Вооруженных сил Украины для защиты суверенитета территориальной целостности и независимости нашего государства... И вторым этапом будет реализация именно этого направления", - сказал П.Порошенко во время презентации первых двух вертолетов H225 французской компании Airbus Helicopters совместного украино-французского проекта Национальной гвардии и МВД в пятницу в Киевской области.

Он напомнил, что обсуждал этот проект с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель менее года назад.

Как сообщалось, в июле 2018 года Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты. По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается порядка EUR 555 млн.

В рамках украинско-французского контракта, до конца 2018 года четыре вертолета поступят для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.

Теги: #всу #вертолеты #порошенко
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