Политика

10:16 21.12.2018

НАПК обнаружило представление заведомо недостоверных сведений в отчете партий "Батькивщина", УКРОП и "Социал-демократической партии"

1 мин читать
НАПК обнаружило представление заведомо недостоверных сведений в отчете партий "Батькивщина", УКРОП и "Социал-демократической партии"

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) установило факты представления заведомо недостоверных сведений в отчете партий ВО "Батькивщина", "УКРОП" и "Социал-демократической партии".

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАПК, Нацагентство выявило признаки уголовного преступления в трех отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2018 году.

"В Нацполицию направлены три материала по ВО "Батькивщина" и по два материала относительно "Социал-демократической партии" и партии "УКРОП", - сказано в сообщении.

В НАПК напоминают, что в течение 2016-2017 годов Нацагентство направило в полицию 19 материалов в отношении 16 политических партий, а именно Аграрной партии Украины, партии "Наш край", "Народный рух Украины", партии "Новая политика", "Самоврядна Украинска держава", "Зеленые", ВО "Свобода", "Коммунистическая партия Украины", "Партия сильной власти", "Власна сила", "Партия свободных демократов", политическое объединение "Пряма дия", Патриотическая партия Украины, "Украинская партия честности, борьбы с коррупцией и организованной преступностью", "Национально-демократическое объединение "Украина", ВО "Батькивщина".

На основании подготовленных в Национальном агентством материалов относительно политических партий начаты уголовные производства по признакам представления заведомо недостоверных сведений в отчете политических партий (ст.159-1 Уголовного кодекса Украины "нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)").

Теги: #напк #батькивщина #укроп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Юлия Тимошенко: Коррупция в Украине будет преодолена

"Батькивщина" призывает СМИ не участвовать в кампании по дискредитации оппонентов президента

Тимошенко: Украинская армия должна полностью соответствовать стандартам НАТО

Приговор за подкуп избирателей в Одесской области должен стать сигналом о недопустимости нарушения законов - Березенко

Борис Филатов выходит из партии "УКРОП"

Тимошенко в США намерена обсудить международные гарантии для Украины в формате "Будапешт плюс"

Больше всего на пропаганду в апреле-июне потратили "Батькивщина", "Основа", "Оппоблок", "Самопомич" и "Радикальная партия"

Тимошенко: Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование в Украине

НАПК уличило нардепа Голубова в возможном незаконном обогащении, он поясняет свои доходы операциями с криптовалютой

"Батькивщина" требует включить в повестку дня Рады постановление об отмене повышения цены на газ

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев предлагает провести 27 января видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ и обсудить освобождение заложников и политзаключенных – И.Геращенко

Порошенко надеется получить боевые вертолеты Airbus для нужд ВСУ

Тимошенко призвала Администрацию президента Украины прекратить политические репрессии против ее однопартийцев в Черкасской области

Спикер Рады подписал закон о переименовании УПЦ (МП), документ направлен на подпись президенту

Нардепы из "Оппоблока" и "Народного фронта" устроили потасовку в зале Рады из-за плаката с изображением Медвечдука

Рада отправила антирейдерский законопроект на повторное второе голосование

Сенат США одобрил временный бюджет

Под санкции подпали работавшие на Дерипаску, подозреваемые в атаке в Солсбери, взломе WADA и вмешательстве в выборы - Минфин США

Швейцария продлила заморозку активов Януковича еще на год – посольство в Украине

Настало время для возвращения американских военных домой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА