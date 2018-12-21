НАПК обнаружило представление заведомо недостоверных сведений в отчете партий "Батькивщина", УКРОП и "Социал-демократической партии"

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) установило факты представления заведомо недостоверных сведений в отчете партий ВО "Батькивщина", "УКРОП" и "Социал-демократической партии".

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАПК, Нацагентство выявило признаки уголовного преступления в трех отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2018 году.

"В Нацполицию направлены три материала по ВО "Батькивщина" и по два материала относительно "Социал-демократической партии" и партии "УКРОП", - сказано в сообщении.

В НАПК напоминают, что в течение 2016-2017 годов Нацагентство направило в полицию 19 материалов в отношении 16 политических партий, а именно Аграрной партии Украины, партии "Наш край", "Народный рух Украины", партии "Новая политика", "Самоврядна Украинска держава", "Зеленые", ВО "Свобода", "Коммунистическая партия Украины", "Партия сильной власти", "Власна сила", "Партия свободных демократов", политическое объединение "Пряма дия", Патриотическая партия Украины, "Украинская партия честности, борьбы с коррупцией и организованной преступностью", "Национально-демократическое объединение "Украина", ВО "Батькивщина".

На основании подготовленных в Национальном агентством материалов относительно политических партий начаты уголовные производства по признакам представления заведомо недостоверных сведений в отчете политических партий (ст.159-1 Уголовного кодекса Украины "нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)").