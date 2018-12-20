Политика

16:08 20.12.2018

Спикер Рады подписал закон о переименовании УПЦ (МП), документ направлен на подпись президенту

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Спикер Рады подписал закон о переименовании УПЦ (МП), документ направлен на подпись президенту

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в четверг днем подписал принятый на утреннем заседании закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

"Возвращено с подписью главы Верховной рады Украины", - говорится на сайте Верховной Рады в рубрике "Даты и состояние прохождения" соответствующего проекта закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций.

Согласно процедуре, после подписания спикером парламента принятого народными депутатами закона документ направляется на подпись президенту Украины.

Теги: #упц #церковь #рада #упц_мп
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