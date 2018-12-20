Политика

11:43 20.12.2018

Рада отправила антирейдерский законопроект на повторное второе голосование

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Рада отправила антирейдерский законопроект на повторное второе голосование

Верховная Рада Украины отправила на повторное второе голосование антирейдерский законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействию рейдерству".

"За" проголосовало 235 депутатов. Для принятия закона в целом на этом заседании депутатам не хватило голосов.

Как сообщалось, законопроект предлагает ввести ряд предохранителей, которые бы сделали невозможным неправомерное завладение землями, используемых сельхозпредприятиями, а также предотвратили захват имущества и присвоение корпоративных прав этих предприятий.

Теги: #вру #закон #рейдерство
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