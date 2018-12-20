Швейцария продлила заморозку активов Януковича еще на год – посольство в Украине

Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц, сообщает посольство Швейцарии в Украине.

"19 декабря Федеральный совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов украинского президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Твиттер.

"Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2014 году Швейцария заморозила активы В.Януковича на сумму в размере CHF70 млн.

9 декабря 2016 года Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сообщал о том, что замораживание украинских активов в размере CHF70 млн было продлено на год решением Федерального совета и истекало в феврале 2018 года.

В ведомстве тогда поясняли, что Федеральный закон о замораживании и реституции незаконных активов, принадлежащий иностранным политически разоблаченным лицам (FIAA), вступивший в силу 1 июля 2016 года, регулирует продолжительность замораживания и ежегодных расширений. Расширение возможно, если сотрудничество в рамках взаимной правовой помощи является плодотворным.

20 декабря 20 декабря Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год замораживание активов свергнутых президентов Туниса Бена Али и Украины Виктора Януковича, а также их окружения.