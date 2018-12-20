Политика

02:27 20.12.2018

Настало время для возвращения американских военных домой

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Настало время для возвращения американских военных домой

Пришло время, когда военные США, должны вернуться домой, заявил президент страны Дональд Трамп в своем видеообращении.

"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень (боевых действий), и мы победили ИГ. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", - заявил Д.Трамп в видео, опубликованном на странице президента США в Twitter.

В своем обращении президент подчеркнул, что был очень огорчен, когда приходилось сообщать семьям и близким военнослужащих, о том, что они были убиты в военных действиях.

"Вы увидите скоро американских героев", - сказал он.

Д.Трамп добавил, что они не только американские герои, а "мировые герои".

"Это великие герои всего мира, потому что они боролись с ИГ, которое вредит всему миру", - заявил президент США.

Ранее в среду Белый дом сообщил, что США в рамках перехода к новой фазе кампании против террористической группировки "Исламское государство" начали вывод контингента из Сирии.

Теги: #сша #трамп #сирия #обращение
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