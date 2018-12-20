Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента

Президент Украины Петр Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности внештатного советника президента.

"Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе (№433/2018) главы государства от 19 декабря.

Как сообщалось, фракция "Блока Петра Порошенко" (БПП) в Верховной Раде разочарована решением народного депутата из этой же фракции О.Богомолец баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.