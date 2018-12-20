Политика

00:38 20.12.2018

Госсекретарь США и глава МИД Норвегии обсудили Россию и Украину

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Госсекретарь США и глава МИД Норвегии обсудили Россию и Украину

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Вашингтоне с министром иностранных дел Норвегии Ине Сорейде обсудили ряд вопросов, в том числе Россию и Украину, сообщил госдеп США.

"Госсекретарь Помпео выразил признательность Норвегии за ее роль в качестве стойкого союзника НАТО, включая проведение учений НАТО "Trident Juncture" ("Единый трезубец"). Они обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая Россию, Сирию, Иран и Украину", - следует из сообщения зампредставителя госдепа США Роберта Палладино.

Как отмечается, в ходе встречи М.Помпео и И.Сорейде "подтвердили тесное и прочное трансатлантическое партнерство между США и Норвегией".

"Trident Juncture" ("Единый трезубец") - крупнейшие со времен "холодной войны" натовские учения, проходившие с 25 октября по 7 ноября 2018 года в центральной части Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики.

Теги: #сша #норвегия #встреча
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