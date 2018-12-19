Политика

22:54 19.12.2018

Под санкции попали работавшие на Дерипаску, подозреваемые в атаке в Солсбери, взломе WADA и вмешательстве в выборы

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Под санкции попали работавшие на Дерипаску, подозреваемые в атаке в Солсбери, взломе WADA и вмешательстве в выборы

Добавления, внесенные в среду в санкционные списки Минфина США, разделены на четыре категории, связанные с деятельностью российского бизнесмена Олега Дерипаски, с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США, во взломе базы данных WADA и касающиеся отравления в Солсбери, говорится в пресс-релизе американского ведомства.

"Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Минфина США предприняло действия в ответ на продолжающееся игнорирование международных норм со стороны России", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"Минфин США вводит санкции в отношении сотрудников российской разведки, принимавших участие в кибероперациях по вмешательству в выборы 2016 года, а также в другой подрывной деятельности. Мы предпринимаем действия в отношении сотрудников служб, работавших в интересах подпавшего под санкции олигарха, взломавших базу WADA и совершивших хакерские атаки на другие международные организации и участвовавших в другой подрывной деятельности", - приводятся в документе слова главы Минфина Стивена Мнучина.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать с международными союзниками и партнерами для принятия коллективных мер для сдерживания и защиты от подрывной деятельности России, ее представителей и разведывательных органов", - отмечает С.Мнучин.

Под санкции США попал сотрудник ГРУ Виктор Бояркин, который, по данным представителей США, связан с деятельностью О.Дерипаски, на которого уже распространяются американские санкции.

Также санкции были введены против двоих россиян - предположительно сотрудников ГРУ Анатолий Чепига (Боширов) и Александра Петрова (Мишкина), - которых в Великобритании обвинили в совершении покушения на экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери в марте 2018 года.

Более того, в пресс-релизе утверждается, что в период 2016 и 2018 годами связанные с российскими спецслужбами хакеры пытались провести кибератаки против WADA, ОЗХО и других НПО. В документе указывается, что 4 октября 2018 года власти Нидерландов объявили о высылке четырех офицеров ГРУ РФ, которые якобы осуществляли вредоносную деятельность против ОЗХО, а Минюст США выдвинул против них обвинения за кибератаки.

В этой связи под санкции США в среду попали предполагаемые сотрудники ГРУ Алексей Моренец, Олег Сотников, Евгений Серебряков и Алексей Минин.

Также Минфин США упоминает проект "Лахта", который, по мнению ведомства "пытался вмешиваться в политические и избирательные системы по всему миру".

"По меньшей мере, с 2014 года в проекте "Лахта" для вмешательства в выборы использовали, помимо прочего, фиктивных лиц в сети Интернет, которые назывались гражданами США и вмешивались в американские выборы", - подчеркивается в пресс-релизе.

При этом в документе сказано, что российские компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд катеринг" контролировали финансы проекта "Лахта" и представляли рекомендации относительно кадров.

Проект "Лахта" взаимодействовал с изданиями "Экономика сегодня", "Федеральное агентство новостей", "Невские новости" и проектом USA Really - все они попали в новые секционные списки.

"По данным на 2018 год, Елена Хусяинова выступала в качестве главного бухгалтера в финансовом департаменте проекта "Лахта", - заявили в Минфине США. Она, как и руководитель проекта USA Really Александр Малькевич, также попала под американские санкции.

Также среди лиц, которых Минфин США внес в санкционный список, есть девять предполагаемых офицеров ГРУ, которые включены в списки по обвинению в причастности к попыткам вмешательства в выборы в США 2016 года. "Эти девять человек работали в подразделениях ГРУ 26165 и 74455", - отмечается в пресс-релизе Минфина. Речь идет о Борисе Антонове, Викторе Нетыкшо, Иване Ермакове, Алексее Лукашеве, Николае Козачке, Артеме Малышеве, Александре Осадчуке, Алексее Потемкине, Анатолии Ковалеве.

Отмечается, что каждый из них был включен в санкционный список в соответствии с разделом 224 закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сознательное участие в действиях, подрывающих кибербезопасность любого лица, включая демократическое учреждение или правительства, от имени правительства Российской Федерации, а также за действия или намерения действовать непосредственно или косвенно от имени или в интересах ГРУ.

В заявлении уточняется, что речь идет об индивидуальных блокирующих санкциях в отношении физических и юридических лиц.

Теги: #разъяснения #сша #россия #санкции
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