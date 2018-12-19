Политика

22:04 19.12.2018

Кремль не имеет милосердия к украинским заключенным

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Кремль не имеет милосердия к украинским заключенным

В российском Кремле не имеют милосердия и мужества к незаконно удерживаемым украинским политзаключенным, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба, существенное обострение болезни Станислава Клыха, неоказание медицинской помощи больному диабетом Эдему Бекирову. И на этом фоне - полное нежелание Москвы осуществить обмен", - написал П.Климкин в своем микроблоге Твиттер в среду.

Как сообщалось, у украинского гражданина П.Гриба, который обвиняется в Российской Федерации в содействии терроризму, прогрессируют заболевания.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала также об ухудшении состояния здоровья С.Клыха, в частности, по его словам, оно (здоровье – ИФ) критическое, возможна гангрена и есть подозрение на рак.

Также в министерстве иностранных дел Украины требовали от РФ предоставления медицинской помощи больному сахарным диабетом крымскотатарскому активисту Э.Бекирову, арестованному 13 декабря, в связи с прямой угрозой его жизни.

Теги: #рф #украина #политзаключенные #климкин
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Интерфакс-Украина
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