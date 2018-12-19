Политика

19:01 19.12.2018

Министр по делам ветеранов надеется, что 29 декабря соберется инициативная группа по подготовке учредительного собрания общественного совета

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Министр по делам ветеранов надеется, что 29 декабря соберется инициативная группа по подготовке учредительного собрания общественного совета

Киев. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз рассчитывает на проведение 29 декабря заседания инициативной группы по подготовке учредительного собрания общественного совета с тем, чтобы уже в январе можно было начать работу по избранию членов этого совета.

Как сообщает в среду пресс-служба Министерства по делам ветеранов, И.Фриз обсудила с главой общественной организации "Электронная демократия" Владимиром Флёнцем возможность применения лучших практик электронной демократии при формировании общественного совета при министерстве.

"По плану министра инициативная группа по подготовке учредительного собрания общественного совета должна быть собрана до конца года, а именно 29 декабря. Чтобы уже начиная с января можно было запустить работу по избранию членов совета", - отмечается в сообщении.

Инициативная группа должна провести подготовку, прием документов кандидатов в общественный совет, который в дальнейшем сможет работать над проектами и программами повышения уровня социальной защиты ветеранов. Принципиальная позиция И.Фриз заключается в том, чтобы общественность получила возможность участвовать в формировании и реализации государственной политики в сфере ветеранских дел и общественного контроля за их реализацией.

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Интерфакс-Украина
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