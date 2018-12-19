Профильный комитет Рады одобрил ко 2-му чтению текст "языкового" законопроекта

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности одобрил ко второму чтению текст законопроекта (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", члены комитета на заседании в среду приняли решение рекомендовать парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона в редакции, предложенной комитетом.

Глава комитета по вопросам культуры и духовности (фракция "Народный фронт") Николай Княжицкий отметил, что члены комитета долго работали над этим законопроектом.

"Мы последние, думаю, две недели ежедневно собирались, прорабатывали поправки, искали решение, проводили международные переговоры, не скрываю этого, и с послами "Большой семёрки", и с генеральным секретарем НАТО, и с президентом Европейского парламента при участии председателя Верховной Рады", - сказал он на заседании комитета.

По словам Н.Княжицкого, нардепы подали более 2 тысяч правок к проекту закона.

"Конечно, законопроект изменится, но не очень сильно. Он изменится, я бы сказал, в более логичную с правовой точки зрения сторону. Кардинальных изменений не будет", - сказал он журналистам.

Н.Княжицкий также усомнился в том, что парламент рассмотрит законопроект в четверг.

"Зависит от фракций коалиции. Я не думаю, что это будет завтра. Пока до конца готовности в зале нет. Надеюсь, что в конце января - начале февраля она будет", - добавил нардеп.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослав Лесюк настаивал на том, чтобы комитет на заседании рассматривал каждую поправку, поданную народными депутатами к инициативе. Однако его предложение не нашло поддержку.

Комитет утвердил проект закона с правками на основании того, что подготовила рабочая группа, в которую входили его члены.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала в первом чтении комитетский законопроект (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Законопроект предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. Функциями уполномоченного будет защита украинского языка как элемента конституционного строя и защита права граждан на получение на государственном языке информации и услуг во всех сферах общественной жизни по всей территории страны.

Предусмотрена также уголовная ответственность "за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку". Она будет аналогичной той, которая предусмотрена за публичное надругательство над государственным флагом, гербом, гимном – штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Авторы законопроекта предлагают установить в Кодексе об административных правонарушениях штрафы от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 минимум – 17 грн) для должностных лиц за нарушения требования в обязательном порядке использовать государственный язык в органах государственной власти, местного самоуправления и Крыма, на государственных и коммунальных предприятиях, в Вооруженных силах, органах правопорядка.

За нарушение данного закона в части использования украинского языка на телевидении и радио предусмотрены штрафы от 500 до 600 необлагаемых минимумов.

В то же время за нарушение этого закона в части применения государственного языка при предоставлении информации о товарах и услугах субъектами хозяйствования всех форм собственности предлагается карать должностных лиц штрафами от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Раде также предлагается установить обязательное использование украинского языка в различных сферах – в органах государственной и местной власти, в образовании, науке, культуре, телевидении, армии.