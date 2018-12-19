Политика

16:50 19.12.2018

Турчинов не исключает, что после завершения военного положения ограничения на въезд в Украину для граждан РФ останется

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Турчинов не исключает, что после завершения военного положения ограничения на въезд в Украину для граждан РФ останется

Ограничения для мужчин – граждан Российской Федерации - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения, допускает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Сегодня решение о блокировании въезда в Украину мужчин от 16 до 60 лет четко выполняется. И безусловно, это значительно облегчает работу и нашей контрразведки, и правоохранительных органов, потому что мы таким образом блокируем попадание из России агентуры и диверсионных групп", - сказал А.Турчинов в интервью BBC News Украина, обнародованном в среду.

По его словам, агрессивные действия России и невыполнение требований не только Украины, но и всего цивилизованного мира по освобождению украинских военнопленных, возвращению захваченных плавсредств – "всё это дает нам основания продолжить отдельные мероприятия в отношении российской стороны, в том числе ограничение въезда".

При этом А.Турчинов подчеркнул, что это решение будет принимать СНБО и президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось, 28 ноября обнародован указ президента Украины П.Порошенко №393/2018 "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Турчинов не исключает, что после завершения военного положения ограничения на въезд в Украину для граждан РФ останется

Теги: #рф #турчинов #ограничение
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