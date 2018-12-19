Последнее в 2018г заседание гуманитарной подгруппы ТКГ прошло безрезультатно из-за блокирования РФ любого прогресса – И.Геращенко

Заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, несмотря на ряд озвученных украинской стороной предложений и компромиссных вариантов освобождения заложников и политзаключенных, завершилось безрезультатно из-за деструктивной позиции представителей Российской Федерации, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"РФ настроена блокировать любой прогресс в Минске, так как считает, что любой прогресс помогает президенту Порошенко. А РФ стремится к смене нынешней украинской власти. И поэтому блокирует любые шаги для поиска компромисса и достижения прогресса, похоже, до наших выборов. … Это было последнее заседание в этом году. К сожалению, для гуманитарной группы - безрезультатное из-за позиции РФ и их марионеток", - написала И.Геращенко в своей странице в Фейсбук в среду по итогам заседания, отметив, что заседание ТКГ в Минске еще продолжается.

Она рассказала, что в ходе заседания гуманитарной подгруппы украинская сторона еще раз подтвердила предложение 27 декабря в 12:00 провести освобождение заложников и политзаключенных.

"Мы готовы немедленно помиловать 66 боевиков в обмен на 19 украинцев на оккупированных территориях Донецка и Луганска. Также мы еще раз подтвердили готовность передать РФ 23 россиян, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на 23 украинцев, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ. К сожалению, РФ и боевики занимают деструктивную позицию, РФ категорически отказывается признать своих своими, называет их "отпускниками", "добровольцами", и тд. Хотя какой угодно статус этих людей оставляет их гражданами России. И этот отказ от своих граждан Россией - очень показателен", - написала представитель Украины в подгруппе.

Также И.Геращенко сообщила, что Украина, в рамках гуманитарного жеста, готова была пойти на компромиссные варианты, зеркально освободить людей, которые имеют тяжелые диагнозы или проблемы со здоровьем: "В качестве примера, мы предложили освободить гражданина РФ Седикова в обмен на политзаключенного Кремля Клыха".

"То есть, мы готовы к различным компромиссным форматам- но по всем предложениям получили отказ", - сказала она.

Также, по ее словам, представители Украины предлагали как компромиссный вариант освободить в первую очередь тех, кто долго удерживается в тюрьмах, из списков "66 на 19": "Ни на одно предложение мы не услышали согласия".

Кроме этого, рассказала И.Геращенко, Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести на Донбасс, отказалась предоставить в такую группу своих судмедэкспертов и заявила, что РФ – "не участник конфликта".

Первый вице-спикер Верховной Рады сообщила, что в ходе заседания гуманитарной подгруппы представители Украины еще раз передали ОБСЕ списки сотен пропавших без вести на Донбассе с просьбой приложить все усилия для активизации их поиска.

Также украинская сторона передала списки более 60 украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях ОРДЛО и информацию о которых скрывают.

"Когда РФ и их марионетки с ОРДЛО юродствуют касательно обмена "всех установленных -на всех – установленных", то мы стоим на следующем: Украина дает честные ответы относительно тех, кто содержится в украинских тюрьмах. В то же время ОРДЛО годами скрывает информацию о десятках незаконно удерживаемых в своих тюрьмах граждан Украины. Сегодня мы еще раз передали информацию о более 60 украинцах, которых прячет от нас РФ в ОРДЛО. Только подтверждение всех удерживаемых со стороны РФ и ОРДЛО может способствовать освобождению всех установленных. Но ключевое- отсутствие политической воли РФ. Которой чем хужена Донбассе - тем лучше", - написала И.Геращенко.