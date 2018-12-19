Партия "Наш край" призывает власти вернуть государственный контроль за ценами

В партии "Наш край" назвали подорожание традиционней новогодней корзины настоящим показателем инфляции в Украине и призвали правительство вернуть государственный контроль за ценами на продукты.

"Мы посчитали, что за год стоимость традиционной новогодней корзины на одну небольшую семью выросла с 1200 до 1433 грн. Шампанское, водка, сыр, маринованные огурцы, красная икра, колбаса вареная, курица, картофель, масло сливочное, батон, мандарины, майонез, яйца, торт "Киевский" - все это в целом подорожало на 19,4%. Вот это и есть настоящий показатель инфляции, а не те 7,5%, о которых рапортует правительство", - пояснил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов, сообщает пресс-служба партии в среду.

Депутат отметил, что украинцы вынуждены урезать праздничное меню. "Прожиточный минимум в этом году подняли на 77 грн, а цены на продукты выросли аж на 20%! Теперь человеку, чтобы уложиться в прошлогодний праздничный бюджет, надо отказаться или от сладкого, или от алкоголя. Новый год "без шампанского" - это и есть "настоящие" правительственные реформы", - подчеркнул С.Шахов.

Он призвал власть немедленно отреагировать на бесконтрольный рост цен.

"Рост цен – это то, что реально волнует и возмущает людей. Пока власть прячет голову в песок, украинцы думают, как прокормить себя и свои семьи. Правительству следует отбросить свою страусиную политику – немедленно вернуть государственный контроль за ценами на социально значимые продукты и принять неотложные меры для преодоления реальной инфляции", - резюмировал С.Шахов.

В партии напомнили, по данным Государственной службы статистики, за 11 месяцев этого года индекс потребительских цен на продукты питания вырос на 7,5%. В июле этого года прожиточный минимум в Украине повысили с 1700 грн до 1777 грн, а с 1 декабря – до 1853 грн. Всего за год прожиточный минимум вырос на 9%. В то же время украинцы тратят на еду около 50% всех своих доходов. При этом жители стран Евросоюза тратят на еду 8-25%, Китая - 22,5%, США - 6,3%, отметили в "Нашем крае".