Политика

14:18 19.12.2018

Порошенко и Волкер считают, что санкции против РФ остаются важным элементом сдерживания российской агрессии против Украины

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Порошенко и Волкер считают, что санкции против РФ остаются важным элементом сдерживания российской агрессии против Украины

Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер скоординировали шаги по продолжению международного давления на Российскую Федерацию для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей в Черном море.

Как сообщает в среду пресс-служба украинского президента, стороны обсудили последствия акта агрессии России в Азово-Керченской акватории и существующие угрозы для региональной безопасности.

"Была подчеркнута важность мощного ответа мира на этот акт агрессии России против Украины с целью противодействия ползучей оккупации Кремлем Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в сообщении.

П.Порошенко и К.Волкер выразили уверенность в том, что международные санкции против России и перспективы их усиления, в том числе за акт агрессии в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины.

Стороны также обсудили последнее развитие событий на Донбассе и подчеркнули важность дальнейших скоординированных действий относительно перспектив развертывания многонациональной миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса.

П.Порошенко и К.Волкер также уделили внимание перспективам укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Спецпредставитель США также приветствовал решение МВФ о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи, что свидетельствует об успешном проведении украинских реформ.

Теги: #порошенко #азовское_море #курт_волкер #санкции_против_рф
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