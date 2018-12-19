В Крыму российские оккупанты строили новую волну арестов крымских татар, мстя им за поддержку пленных украинских моряков - Чубаров

Киев. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о новой волне незаконных арестов крымских татар в оккупированном Россией Крыму в отместку за поддержку ими захваченных в плен россиянами в районе Керченского пролива украинских военных моряков.

"12 декабря при пересечении административной границы между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом был незаконно задержан, а впоследствии арестован общественный деятель Эдем Бикеров, 57 лет, гражданин Украины, житель села Новоалексеевка Генического района Херсонской области. Он страдает рядом тяжелых заболеваний: сахарный диабет, ампутирована нога, в этом году он перенес сложную операцию на сердце. Российские оккупанты обвиняют Эдема Бикерова в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ. Лишь 18 декабря к нему был допущен адвокат и выяснилось, что за неделю ареста Эдема не посещал врач", - сказал Р.Чубаров с трибуны Верховной Рады на заседании в среду.

Он выразил убеждение, что новая волна преследований крымских татар со стороны российских оккупантов связана с поддержкой пленных украинских военных моряков: "Это своеобразная месть крымским татарам за их помощь захваченным в плен украинских моряков".