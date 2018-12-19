Политика

13:52 19.12.2018

В Евросоюзе ожидают, что Украина обеспечит избирательные права переселенцев на выборах в 2019 – Мингарелли

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В Евросоюзе ожидают, что Украина обеспечит избирательные права переселенцев на выборах в 2019 – Мингарелли

В Европейском Союзе ожидают, что Украина обеспечит избирательные права внутренне перемещенных лиц, а также честные и справедливые выборы в Украине в 2019 году, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Она (высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини – ИФ) подчеркнула тот факт, что будет важно обеспечить полные избирательные права всех внутренне перемещенных лиц. Она рассчитывает на свободное и справедливое проведение президентских и парламентских выборов в следующем году", - рассказал Х.Мингарелли о деталях пленарного заседания в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, Ф.Могерини приветствовала принятие в первом чтении проекта Избирательного кодекса и назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

"Она подтвердила важность укрепления нашего взаимодействия, чтобы помочь Украине ответить на гибридные угрозы", - заявил Х.Мингарелли.

Теги: #мингарелли #ес #выборы #могерини
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