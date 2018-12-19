ВР за рік ухвалила 20 євроінтеграційних законів, але не ключових, тому Кабмін на початку 2019 року внесе ще один, "важкий" пакет законів - Стефанишина

У 2018 році Верховна Рада ухвалила 20 законів, необхідних для євроінтеграції України, проте серед них немає тих, які давно було внесено до парламенту, але так і не винесено на розгляд сесійної зали, повідомила директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

"За останній рік у нас є 20 ухвалених євроінтеграційних законів, що є великим показником, але це, на жаль, не ті закони, які найбільше застрягли в парламенті", - сказала вона на прес-конференції "Підсумки Ради асоціації Україна-ЄС: євроінтеграційний порядок денний на 2019 рік" у середу в Києві.

Директор Урядового офісу також повідомила, що до весни 2019 року Кабінет Міністрів має намір подати до Верховної Ради черговий пакет євроінтеграційних законів.

"Ми на першу частину 2019 року хочемо сформувати т. зв. важкий пакет євроінтеграційних законів і спробувати їх просунути в парламенті до весни 2019 року", - розповіла О.Стефанишина.