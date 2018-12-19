Рада за год приняла 20 евроинтеграционных законов, но не ключевых, так что Кабмин в начале 2019г внесет еще один, "тяжелый" пакет законов - Стефанишина

В 2018 году Верховная Рада приняла 20 законов, необходимых для евроинтеграции Украины, однако среди них нет тех, которые давно были внесены в парламент, но так и не были вынесены на рассмотрение сессионного зала, сообщила директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"За последний год у нас есть 20 принятых евроинтеграционных законов, что является большим показателем, но это, к сожалению, не те законы, которые больше всего застряли в парламенте", - сказала она на пресс-конференции "Итоги Совета ассоциации Украина-ЕС: евроинтеграционная повестка дня на 2019 год" в среду в Киеве.

Директор Правительственного офиса также сообщила, что до весны 2019 года Кабинет министров намерен подать в Верховную Раду очередной пакет евроинтеграционных законов.

"Мы на первую часть 2019 года хотим сформировать т.н. "тяжелый пакет" евроинтеграционных законов и попробовать их продвинуть в парламенте до весны 2019 года", - рассказала О.Стефанишина.