Политика

12:16 19.12.2018

Волкер готов встретиться с Сурковым, если РФ покажет готовность освободить украинских моряков

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Волкер готов встретиться с Сурковым, если РФ покажет готовность освободить украинских моряков

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер рассказал на встрече с народными депутатами Украины, что отменил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, потому что от Москвы не было сигналов о готовности освободить украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, сообщила нардеп, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Волкер рассказал, что отменил свою встречу с Сурковым, и надеется, что в новом году будет более прогрессивный подход со стороны России, а не отсутствие каких-либо шагов со стороны Кремля по миротворческой миссии и освобождении украинских заложников", - сказала А.Гопко журналистам в среду по итогам встречи с К.Волкером в Киеве.

"Он сказал, что президент Трамп (президент США Дональд Трамп – ИФ) отменил встречу (с президентом РФ Владимиром Путиным – ИФ) во время саммита "Большой двадцатки", поскольку не увидели с российской стороны никакого прогресса в освобождении моряков, которые являются военнопленными. Потому нужды встречаться не было", - рассказала нардеп.

По словам А.Гопко, спецпредставитель США также заверил, что если российская сторона продемонстрирует готовность к подвижкам в освобождении украинских моряков, с января следующего года можно договариваться о встрече с В.Сурковым.

Нардеп отметила, что К.Волкер может встретиться с помощником президента РФ, "если будут сигналы со стороны РФ, что они готовы освобождать украинских моряков, говорить о прогрессе в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе".

А.Гопко также сообщила, что народные депутаты поблагодарили США в лице К.Волкера за последние резолюции, утвержденные в Конгрессе: о признании Голодомора геноцидом, касательно недопустимости запуска газопровода "Северный поток-2" и в связи с милитаризации Россией Азовского моря.

По словам главы парламентского комитета, во время встречи обсудили также вопросы киберзащиты предстоящих выборов в Украине, изменение избирательного законодательства с тем, чтобы обеспечить выборы, соответствующие стандартам.

Теги: #курт_волкер #азовское_море #сурков #моряки
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Интерфакс-Украина
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