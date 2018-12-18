Кабмин внес на рассмотрение СНБО очередные предложения по применению санкций к физ- и юрлицам РФ

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) очередные предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России.

Как сообщает во вторник пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ), 18 декабря 2018 года Кабинет министров Украины по представлению МинВОТ принял решение о внесении предложений в СНБО по применению ряда санкций к юридическим и физическим лицам.

Согласно распоряжению правительства, ограничительные меры (санкции) применяются к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к задаче имущественных потерь, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод.

В частности, предлагается применить санкции к: 23 физическим лицам, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации АР Крым и г.Севастополя.

Также санкции предлагается применить к некоторым российским предприятиям и предприятиям из стран Европы, которые обеспечивают деятельность ООО "Титановые инвестиции" в Армянске на территории Крыма: к 14 юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях; к некоторым юридическим лицам, привлеченным к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскою паромную переправу.

Кроме того, предлагается принять санкционные меры к некоторым физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юрлиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

Отмечается, что введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины.