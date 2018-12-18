Политика

18:02 18.12.2018

Кабмин внес на рассмотрение СНБО очередные предложения по применению санкций к физ- и юрлицам РФ

2 мин читать
Кабмин внес на рассмотрение СНБО очередные предложения по применению санкций к физ- и юрлицам РФ

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) очередные предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России.

Как сообщает во вторник пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ), 18 декабря 2018 года Кабинет министров Украины по представлению МинВОТ принял решение о внесении предложений в СНБО по применению ряда санкций к юридическим и физическим лицам.

Согласно распоряжению правительства, ограничительные меры (санкции) применяются к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к задаче имущественных потерь, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод.

В частности, предлагается применить санкции к: 23 физическим лицам, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации АР Крым и г.Севастополя.

Также санкции предлагается применить к некоторым российским предприятиям и предприятиям из стран Европы, которые обеспечивают деятельность ООО "Титановые инвестиции" в Армянске на территории Крыма: к 14 юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях; к некоторым юридическим лицам, привлеченным к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскою паромную переправу.

Кроме того, предлагается принять санкционные меры к некоторым физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юрлиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

Отмечается, что введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины.

Теги: #снбо #санкции_против_рф #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин утвердил приоритетный план правительства на 2019г

Постпреды ЕС подтвердили согласие своих государств на продление экономических санкций в отношении РФ

Украина и ЕС должны консолидировать международное давление на РФ и усиливать политику санкций

Следующим шагом по противодействию российской агрессии должно стать введение новых санкций

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложение по применению санкций к юрлицам в связи с вооруженной агрессией РФ

Реакцией ЕС на действия РФ в Азовском море будет продление санкций на 6 месяцев - источник

Кабмин увеличил число заместителей главы Госпогранслужбы Украины в связи с агрессией РФ

Меркель предлагает продлить санкции против России

Саммит ЕС обсудит перспективы продления санкций против РФ – Туск

Кабмин одобрил соглашение с Грузией о режиме пересечения границы по ID-картам

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация в Украине полностью контролируема и объявлять мобилизацию нет причин - Порошенко

РФ должна прекратить нарушать суверенитет Украины и поддерживать приспешников – посольство США

Украину следует подготовить к членству в ЕС и НАТО за следующие 5 лет - Порошенко

Порошенко намерен до конца дня подписать закон о расширении перечня бойцов за независимость Украины со статусом УБД

Генассамблея ООН призвала освободить украинских военнопленных моряков и прекратить аннексию Крыма – резолюция

Парламент проголосует по соглашению Brexit после 13 января – Мэй

Турчинов о словах главы МИД РФ о якобы запланированном наступлении Украины: Это бред сивого мерина

Курт Волкер не верит в возможность провокаций со стороны Украины

Тимошенко призывает Раду принять закон, запрещающий любые операции с ГТС

Томенко и Катеринчук поддержали кандидатуру Гриценко на выборах президента Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА