Политика

16:52 18.12.2018

РФ должна прекратить нарушать суверенитет Украины и поддерживать приспешников – посольство США

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РФ должна прекратить нарушать суверенитет Украины и поддерживать приспешников – посольство США

Посольство США в Украине по случаю Международного дня мигранта в очередной раз призвало Россию прекратить нарушать суверенитет Украинского государства отказаться от поддержки своих приспешников на Донбассе.

"В Международный день мигранта мы чтим внутренних переселенцев Украины, чьи жизни разрушены до основания российской агрессией. Россия должна положить конец нарушению суверенитета Украины и поддержке нелегальных приспешников", - говорится в обнародованном во вторник сообщении посольства в Твиттер.

Американские дипломаты также подчеркнули, что все украинцы заслуживают права возвращаться в мирный дом.

Теги: #сша #суверенитет
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