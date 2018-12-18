Кабмин утвердил приоритетный план правительства на 2019г

Кабинет министров Украины утвердил приоритетный план правительства на 2019 год.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник.

План представил премьер-министр Владимир Гройсман.

Документ охватывает почти все сферы, относящиеся к компетенции Кабмина, среди которых - образование, энергетическая независимость, социальное обеспечение, оборона, медицина, децентрализация, антикоррупционная деятельность, культура.

Одним из главных элементов плана является введение трехлетнего планирования, которое ранее было одобрено Верховной Радой.

Принято также положение о ежеквартальном мониторинге выполнения данного плана.