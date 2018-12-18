Политика

12:24 18.12.2018

Кабмин утвердил приоритетный план правительства на 2019г

1 мин читать
Кабмин утвердил приоритетный план правительства на 2019г

Кабинет министров Украины утвердил приоритетный план правительства на 2019 год.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник.

План представил премьер-министр Владимир Гройсман.

Документ охватывает почти все сферы, относящиеся к компетенции Кабмина, среди которых - образование, энергетическая независимость, социальное обеспечение, оборона, медицина, децентрализация, антикоррупционная деятельность, культура.

Одним из главных элементов плана является введение трехлетнего планирования, которое ранее было одобрено Верховной Радой.

Принято также положение о ежеквартальном мониторинге выполнения данного плана.

Теги: #гройсман #план #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина и ЕС должны консолидировать международное давление на РФ и усиливать политику санкций

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложение по применению санкций к юрлицам в связи с вооруженной агрессией РФ

Кабмин увеличил число заместителей главы Госпогранслужбы Украины в связи с агрессией РФ

Кабмин одобрил соглашение с Грузией о режиме пересечения границы по ID-картам

Кабмин создал Государственную социальную службу Украины

Кабмин создал межведомственную комиссию по подготовке претензии Украины к РФ за вооруженную агрессию

Для Украины были бы очень полезны инструменты, подобные "плану Маршалла" - Гройсман

Гройсман предлагает закрепить в Конституции 3-уровневое административно-территориальное устройство Украины

Меркель поднимет вопрос конфликта вокруг Керченского пролива на саммите G20

Гройсман об аресте россиянами украинских пленных моряков: это проявление дикости и мы мобилизуем все силы, чтобы вернуть ребят домой

ПОСЛЕДНЕЕ

Генассамблея ООН призвала освободить украинских военнопленных моряков и прекратить аннексию Крыма – резолюция

Парламент проголосует по соглашению Brexit после 13 января – Мэй

Турчинов о словах главы МИД РФ о якобы запланированном наступлении Украины: Это бред сивого мерина

Курт Волкер не верит в возможность провокаций со стороны Украины

Тимошенко призывает Раду принять закон, запрещающий любые операции с ГТС

Томенко и Катеринчук поддержали кандидатуру Гриценко на выборах президента Украины

Получение Украиной военно-технической помощи США в 2019г зависит от темпов реформы системы ВТС - Пашинский

Постпреды ЕС подтвердили согласие своих государств на продление экономических санкций в отношении РФ

Тимошенко, Порошенко и Гриценко являются лидерами президентского рейтинге во Львовской области – опрос "Рейтинга"

Фракция "Оппоблок" требует отчета в Раде Минфина о последствиях военного положения для экономики Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА