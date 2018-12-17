Парламент проголосует по соглашению Brexit после 13 января – Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit после Нового года - на неделе, начинающейся 14 января, сообщают британские СМИ.

"Мы намерены вернуться к дебатам относительно важнейшего голосования (связанного с Brexit - ИФ) на неделе, начинающейся 7 января, а на последующей неделе - провести само голосование", - заявила она в палате общин парламента Великобритании.

Она подчеркнула, что если парламент отвергнет это соглашение, то другой сделки уже не будет.

На прошлой неделе Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности по поводу плана по ирландской границе.

Затем в комитете консерваторов 1922 прошло голосование о доверии Т.Мэй как лидеру партии, которое она выдержала.