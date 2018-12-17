Курт Волкер не верит в возможность провокаций со стороны Украины

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне не ждут каких-либо провокаций со стороны украинских властей для продления военного положения в некоторых районах страны.

"Я считаю, что эти предположения сделаны пророссийскими силами, чтобы отвлечь внимание... Я не думаю, что это возможно", - сказал он в Брюсселе на пресс-конференции.

Он добавил, что эти слухи могут быть попыткой прикрытия готовящейся провокации со стороны России. "Я надеюсь, этого не произойдет", - добавил он.

Представитель госдепа США также высказал мнение, что Украина в конфронтации с Россией ведет себя сдержанно. "Украинский флот даже не открыл ответный огонь в Черном море, не начал боевых действий с Россией. Я считаю, что это демонстрирует сдержанность в сложившихся обстоятельствах", - заявил К.Волкер.