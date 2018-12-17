Тимошенко призывает Раду принять закон, запрещающий любые операции с ГТС

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду поддержать законопроект №8107, который запрещает продажу с газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как сообщает в понедельник пресс-служба партии, Ю.Тимошенко во время согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента отметила, что за последние месяцы своего президентства Петр Порошенко совместно с его аффилированными компаниями "планирует присвоить украинскую ГТС".

"Отдается не просто половина ГТС за бесценок, а отдается в управление неизвестно кому. И Украина лишается 3 млрд долл. ежегодного дохода", - возмутилась Ю.Тимошенко.

Поэтому лидер "Батькивщины" призвала председателя Верховной Рады и лидеров фракций поддержать законопроект №8107, который запрещает любые операции с ГТС.

Ю.Тимошенко предупредила, что в случае, если власть таки решится на теневую приватизацию ГТС Украины, новый президент вернет ее в собственность государства.

"Хочу предупредить всех мошенников, в частности президента, новый президент вернет Украине ГТС и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены. И это будет определено законом Украины о национализации украденного украинского стратегического ресурса", - отметила она.

"Кроме того, Юлия Тимошенко напомнила о проекте постановления №9265, предусматривающий отмену решения правительства о повышении цен на газ в ручном режиме.

Лидер партии "Батькивщина" выразила удивление тем, что этот документ, подписанный 6 лидерами фракции и групп, все еще не внесен в энергетический блок вопросов. Она требует внести этот проект постановления к рассмотрению.