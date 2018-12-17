Получение Украиной военно-технической помощи США в 2019г зависит от темпов реформы системы ВТС - Пашинский

Получение Украиной в 2019 году военно-технической помощи США будет зависеть от темпов начатой реформы системы ВТС, заявляет глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат (фракция "Народный фронт") Сергей Пашинский.

В ходе согласительного совета руководства парламентских групп и фракций в понедельник он напомнил, что в условиях гибридной войны РФ Украина получает от стратегических партнеров и союзников, в том числе, военно-техническую помощь.

"Например, в бюджете США на 2019 год предусмотрено $250 млн помощи (Украине в сфере обороны – ИФ). Более того, эта цифра может быть увеличена до $400 млн. Но есть одно "но", - сказал он:

"США поставили четкое условие: мы эту помощь, именно военно-техническую, а не какую-то другую, получим только тогда, когда внесем изменения в законодательство и разрешим Министерству обороны, Вооруженным силам Украины заключать прямые контракты (в сфере ВТС - ИФ)", - заявил он.

"Это очень простая идея: на сегодняшний день у нас еще остался советский пережиток – т. н. институт спецэкспортеров. Тут нет интриг", - сказал нардеп.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона "Бюджет США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК обеспечена в апреле на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.

Согласно озвученным в 2018 году спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером (Kurt Volker) данным, США планируют поставлять вооружение Украине в рамках комплексного подхода: часть вооружения планируется поставить на безоплатной основе в рамках помощи правительства США, кроме того Киев также сможет закупать американское вооружение с учетом потребности армии.

Объем военной помощи США Украине с 2014 года, по данным американской стороны, оценивается более чем в $600 млн. Предоставленная военная помощь включала, в том числе, внедорожники HMMWV, контрбатарейные радары AN/TPQ-36/49, малые разведывательные БПЛА RQ-11B Raven, средства защищенной связи.

В настоящее время Украина и США отрабатывают вопросы расширения двустороннего ВТС, включая содействие США в укреплении украинской системы ПВО.

Согласно ранее озвученным оценкам украинской стороны, активизацию двустороннего ВТС призвано активизировать подписание новых украинско-американских соглашений об оборонных закупках, направленных, в том числе, на реализацию озвученных США в 2014 году инициатив в части компенсации потерь украинского ОПК от разрыва ВТС с РФ.

Меры по либерализации действующей системы ВТС Украины закреплены решением СНБО от 26 июня 2018 года "О совершенствовании госполитики по обеспечению ВСУ и других воинских формирований оборонной продукцией иностранного производства", и введены в действие указом президента N 185/20 от 26 июня. Принятые меры включают, в частности: предоставление украинским производителям вооружений и военной техники (ВВТ) всех форм собственности права на осуществление без участия госпосредников экспорта продукции собственного производства и импорта оборонной продукции для потребностей собственного производства; возможность самостоятельного импорта оборонной продукции частными оборонными предприятиями, имеющими прямые дилерские контракты с зарубежными производителями ВВТ; право на осуществление прямых закупок ВВТ по импорту в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), при условии, что они не производятся в Украине, силовыми структурами, включая Министерство обороны.

Ожидается, что либерализация системы ВТС государства позволит существенно ускорить процесс перевооружения армии современными образцами ВВТ в условиях ограниченных возможностей оборонного бюджета, а также повысить конкурентоспособность украинского ОПК на мировых рынках вооружений.

Являющаяся уполномоченным госпосредником в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта-импорта продукции и услуг, подлежащих экспортному контролю госкомпания "Укрспецэкспорт", создана в сентябре 1996 года. С декабря 2010 года по решению правительства, "Укрспецэкспорт" и его дочерние предприятия входят в состав госконцерна "Укроборонпром".

С.Пашинский - экс-глава набсовета "Укроборонпрома" (2014 год - ноябрь 2016 года). В ноябре 2016 года подал главе государства прошение об отставке с этой должности, по его словам, во избежание спекуляций "о конфликте интересов".