Постпреды ЕС подтвердили согласие своих государств на продление экономических санкций в отношении РФ

Постоянные представители стран ЕС в Брюсселе одобрили в понедельник продление на шесть месяцев истекающих 31 января 2019 года экономических санкций в отношении России, политическое решение по которым было принято на заседании Европейского совета 13 декабря.

"Одобрение состоялось без обсуждения", - сообщил "Интерфаксу" европейский источник в институтах Евросоюза.

Он напомнил, что в отличие от других пакетов санкций, связанных с украинской ситуацией, решение по экономическим санкциям "принимается на основе оценок выполнения Минских соглашений руководителями Франции и Германии как участниками "нормандского формата".

"Политическое решение по таким санкциям - за главами государств и правительств (стран ЕС - ИФ)", - добавил источник.

Он добавил, что теперь процедура "идет своим обычным порядком, юридический акт будет опубликован в "Официальном журнале" Европейского союза после утверждения согласованных мер Советом ЕС".