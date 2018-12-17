Тимошенко, Порошенко и Гриценко являются лидерами президентского рейтинге во Львовской области – опрос "Рейтинга"

Глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, действующий президент Украины Петр Порошенко и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко лидируют в президентском рейтинге во Львовской области, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Львовской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

Так, согласно опросу, Ю.Тимошенко готовы поддержать 16,7% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, П.Порошенко - 15,5%, А.Гриценко - 14,8%.

За мэра Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового проголосовали бы 10,4% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, за рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука - 9,9%, а шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского - 6,8%, внефракционного народного депутата Александра Шевченко - 6,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,1%. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, почти каждый шестой житель области не определился с выбором кандидата.

Четверть опрошенных верят, что на президентских выборах победит П.Порошенко. В победе Ю.Тимошенко уверены 17%. За последний год количество тех, кто убежден в победе обоих кандидатов, возросло в два раза. Победу А.Гриценко видят около 6%. В положительный результат других кандидатов верят не более 3% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко и П.Порошенко.

Антирейтинг возглавляет лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко. За него не проголосовали бы ни в коем случае половина опрошенных.

В рейтинге партий среди тех, кто определился и примет участие в выборах, лидируют ВО "Батькивщина", которую поддерживают 18%, "Гражданская позиция" - 16,6% и ВО "Самопомич" - 15%. За "БПП "Солидарность" готовы отдать свои голоса 13,4%, за партию "Слуга народа" - 7,3%, "УКРОП" и ВО "Свобода" - по 6,6%. Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, почти каждый шестой житель области не определился с выбором партии.

Жители Львовской области оценивают деятельность местной власти несколько лучше, чем центральной. Так, 20% опрошенных довольны деятельностью президента П.Порошенко, столько же довольны деятельностью премьер-министра Владимира Гройсмана и только 10% - Верховной Рады. В то же время, около 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти. Более критические оценки в селах.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации увеличился (с 22% до 35%), аналогично как и уровень удовлетворенности городским/сельским главой (с 38% до 54%). Уровень удовлетворенности деятельностью ОГА выше среди жителей малых городов.

Вместе с тем, несмотря на негативные оценки положения дел в стране и области, общие ожидания среди жителей области скорее положительно-нейтральные. Лишь каждый пятый-шестой считает, что положение дел, как в Украине, так и на местах ухудшится в следующем году. Почти половина считают, что оно не изменится, а каждый пятый имеет оптимистичные ожидания относительно будущего.

Военный конфликт на востоке Украины (79%) и взяточничество и коррупция во власти (53%) – две основные общегосударственные проблемы по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют низкий уровень зарплат и пенсий, повышение тарифов на коммунальные услуги (по 50%) и повышение цен на основные товары (49%). Повышение цен на основные товары более остро ощущается в сельской местности и других городах области.

Жители Львовской области относительно чаще указывали на культурно-историческую близость с населением Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Среди соседних стран жители региона испытывают наибольшую близость к Польше, несколько меньшую - к Беларуси и Словакии.

Треть опрошенных выразили желание работать за границей. За последний год их количество не изменилось. При этом 55% из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине (27% - не планируют этого). Традиционно более высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (55%) и более состоятельных людей (44%).

Также согласно опросу, 90% респондентов считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 7% - поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, только 1% - за предоставление русскому статуса государственного.

Абсолютное большинство опрошенных (92%) считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине. Только 5% - противоположного мнения.

За последний год несколько возросло количество тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО (с 73% до 78%). Вступление в ЕС поддерживают 85% (в 2017 - 82%). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции вступление в ЕС поддерживают 80%, за равноудаленность Украины от РФ и Запада - 12%, лишь 1% - за вступление в Таможенный Союз.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.