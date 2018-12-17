Фракция БПП предлагает законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде выступает за принятие закона, обязывающего в названии церкви указывать центр, к которому она принадлежит, а также законодательно урегулировать вопрос перехода общин к Православной церкви Украины.

"Хотел бы от имени фракции "Блока Петра Порошенко" попросить и председателя Верховной Рады, и всех коллег вместе срочно отработать два законопроекта. Один – по названиям церквей в Украине, который будет предусматривать, что церковь будет называться так как она должна называться согласно своему центру, где бы он не находился. Украинская православная церковь одна – Православная церковь Украины", - сказал заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко на заседании согласительно го совета в парламента в понедельник.

"Второе – нам необходимо законодательно урегулировать переход общин к Православной церкви Украины или если будут другие варианты, включая вопрос защиты имущества, чтобы не было никакого хаоса мы не увидели", - заявил представитель БПП.

Он призвал парламент создать рабочую группу, которая в течение суток подготовит эти вопрос к рассмотрению с тем, чтобы парламент принял решение по ним на этой неделе.

Как сообщалось, в Верховной Рады зарегистрирован законопроект №5309 "О внесении изменений в закон о свободе совести и религиозных организациях". Согласно документу, предлагается обязать религиозные организации указывать в своем полном названии, указанном в уставе, отображать принадлежность религиозной организации к руководящему центру, структуру, в которую она входит, если ее центр находится за пределами Украины – на территории государства, которое совершила военную агрессию против Украины или временно оккупировала часть территории.

В настоящее время официальное название Украинской православной церкви, находящейся в каноническом единении с Московским патриархатом, – Украинская православная церковь - УПЦ.