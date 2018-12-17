Политика

11:07 17.12.2018

Лавров обвиняет Киев в подготовке провокации на границе с Крымом

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Москва готова дать решительный ответ, в случае "провокации со стороны Украины" на границе с Крымом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Порошенко заявил, что военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом. У нас есть информация, … о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тыс. военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы", - сказал министр в интервью "Комсомольской правде".

"Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерации, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, наша страна - это наши границы", - заявил С.Лавров.

"По нашим данным, провокацию на границе с Крымом они обсуждают вместе со своими западными кураторами", - отметил министр.

При этом он заявил, что Россия не будет воевать с Украиной.

"Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю", - сказал С.Лавров.

"Иногда признание независимости ДНР и ЛНР и объявление войны, как вы сейчас предлагаете, - я не представляю себе, как Россия пойдет войной на Украину, - иногда это является проявлением нервного срыва и слабости", - добавил глава МИД.

Теги: #крым #рф #лавров
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