Политика

10:17 17.12.2018

Мэй в понедельник попытается убедить парламентариев в недопустимости повторного референдума по Brexit

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Мэй в понедельник попытается убедить парламентариев в недопустимости повторного референдума по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник попытаться убедить членов парламента, что проведение второго референдума по выходу страны из Евросоюза нанесет стране непоправимый политический ущерб.

"Еще одно голосование нанесет непоправимый ущерб целостности нашей политики", - готовится заявить премьер.

Выдержки из ее предстоящей в парламенте речи распространила пресс-служба главы правительства.

Т.Мэй намерена подчеркнуть, что проведение повторного референдума "подорвет веру народа", а также приведет к "дальнейшему разделению страны в тот самый момент, когда мы должны работать над ее объединением".

Премьер уже перенесла на январь голосование в парламенте по утверждению согласованного с ЕС соглашению по Brexit.

Если парламент не одобрит это соглашение, пересмотреть условия которого в пользу Великобритании отказался ЕС, то Лондон все равно выйдет из ЕС, но не на условиях договоренностей с европейцами, а это может привести к серьезным торговым сбоям и вызвать финансовый кризис, отмечают эксперты.

Накануне The Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что ряд консерваторов готовятся к проведению повторного референдума, согласовывая этот вопрос с лейбористами.

Теги: #великобритания #brexit #мэй
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