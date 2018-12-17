Американские эксперты подготовили для сената новый ответ о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа

Россия в ходе так называемого "вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году действовала в пользу кандидата в президенты Дональда Трампа, считают эксперты Проекта исследования вычислительной пропаганды Оксфордского университета и фирмы сетевого анализа Graphika.

Они для Комитета по разведке сената США подготовили "самый развернутый анализ кампании по дезинформации, развернутой Россией", основываясь на миллионах сообщений, видеоматериалов, фотоснимков "всех важнейших социальных и медиаплатформ", включая Facebook, Twitter и Google, пишет газета "Вашингтон пост", которая располагает черновиком документа.

"Ясно то, что все сообщения были направлены на то, чтобы принести пользу Республиканской партии, и в частности Дональду Трампу", - говорится в докладе.

Эксперты утверждают, что усилия России по манипулированию американцами резко выросли в 2014 году и нарастали с каждым последующим годом. Эксперты рассмотрели деятельность петербургского "Агентства интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера.

Данные, предоставленные Facebook, Twitter и Google, затрагивают период вплоть до середины 2017 года, в исследовании нет информации о недавних политических событиях, например, промежуточных выборах в ноябре 2018 года, отмечает газета.

В исследовании говорится, что особое внимание агентство уделяло активизации обсуждений среди консерваторов таких вопросов, как право на ношение оружия, а также иммиграции. Кроме того, по данным газеты, деятельность агентства распространялась на афроамериканских избирателей с левыми взглядами, среди которых распространяли недостоверную информацию о выборах.

В докладе, сообщает газета, также освещается роль, которую сыграли в кампании по дезинформации видеохостинг YouTube, соцсети Instagram и Tumblr, медиаплатформа Google+ и фотохостинг Pinterest.

Авторы доклада указали на "запоздалый и нескоординированный ответ" соцсетей на распространение дезинформации и призвали их в будущем действовать более активно.