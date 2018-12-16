Порошенко: Строительство и восстановление дорог в Украине является одним из приоритетов работы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство и восстановление дорог в Украине является одним из приоритетов его работы, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

"Цифры говорят сами за себя. В 2013 или 2014 годах на дороги уходило 10 млрд гривен. Затем в 2015 – 20 млрд, 30 млрд - в 2016, затем 40 млрд в 2017-м. И сейчас 50 млрд, уже +55 млрд. Извините, пожалуйста, но такой рост финансирования средств, причем с реструктуризацией задолженности означает, что дорожное строительство является моим приоритетом, является приоритетом парламента, приоритетом правительства и оно будет продолжено", - сказал глава государства на пресс-конференции.

П.Порошенко также отметил: "И сегодня те, кто передвигаются по дорогам Украины, видят, насколько качественно изменилось дорожное строительство".