Трамп не должен давать показания Мюллеру по "делу о России", заявляет адвокат президента США

Адвокат американского президента Руди Джулиани заявил в воскресенье, что не поддерживает дачу Дональдом Трампом показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США 2016 года.

"Только через мой труп", - заявил он в интервью каналу "Фокс-ньюс", отвечая на вопрос журналиста, принял бы участие Д.Трамп в таком разговоре.

В ноябре Д.Трамп в письменном виде ответил на вопросы американского спецпрокурора, который курирует это дело. Однако в конце прошлой недели канал Си-Эн-Эн сообщал, что Р.Мюллер все еще заинтересован в личном разговоре с Д.Трампом.

В американских СМИ ранее неоднократно появлялась информация о том, что команда юристов Д.Трампа выступает против допроса президента в устной форме.