Порошенко готов внести в Раду предложения об изменении Конституции Украины касательно Крымскотатарской автономии

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о готовности внести в Верховную Раду проект изменений в Конституцию страны относительно создания Крымскотатарской автономии и уже обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию для выработки компромиссного варианта, который будет иметь шанс на принятие парламентом.

"Я готов внести вопрос изменения в Конституции (Украины – ИФ) относительно крымскотатарской автономии. Я обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию, дать тот компромиссный вариант, который будет иметь шанс на прохождение, это делается не для пиара: мы должны иметь для этого 300 голосов", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, добавив, что пока не имеет информации о наличии в парламенте 300 голосов для принятия такого решения и консультации продолжаются.