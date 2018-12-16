Политика

17:59 16.12.2018

Порошенко готов внести в Раду предложения об изменении Конституции Украины касательно Крымскотатарской автономии

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 Президент Украины Петр Порошенко заявляет о готовности внести в Верховную Раду проект изменений в Конституцию страны относительно создания Крымскотатарской автономии и уже обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию для выработки компромиссного варианта, который будет иметь шанс на принятие парламентом.

"Я готов внести вопрос изменения в Конституции (Украины – ИФ) относительно крымскотатарской автономии. Я обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию, дать тот компромиссный вариант, который будет иметь шанс на прохождение, это делается не для пиара: мы должны иметь для этого 300 голосов", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, добавив, что пока не имеет информации о наличии в парламенте 300 голосов для принятия такого решения и консультации продолжаются.

Теги: #крым #автономия #порошенко #конституция
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