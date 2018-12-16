Порошенко: 17 декабря в ГА ООН будут рассматривать украинский проект резолюции о милитаризации Черного и Азовского морей

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в понедельник в Генеральной ассамблее ООН должно состояться голосование по внесенному Украиной проекту резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей.

"Завтра, 17 декабря, в Нью-Йорке в ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей… По состоянию на 2 часа тому назад уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции. Мы надеемся, что этот достаточно сильный документ завтра … Генеральной ассамблеей будет проголосован", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.