Порошенко: военное положение вводилось на 30 суток и если не будет широкомасштабного вторжения войск РФ, оно продолжено не будет

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что правовой режим военного положения в 10 областях страны вводился на 30 суток и не будет продлен, если не произойдет широкомасштабное вторжение Вооруженных сил России.

"Моя принципиальная позиция, что военное положение не будет мешать проведению выборов. И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продолжено не будет. И начнется, в соответствии с постановлением, проголосованным Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".