Порошенко: мы все понимаем, что де-факто Медведчук на переговорах ТКГ является представителем Путина

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа", член партии "За життя" Виктор Медведчук на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) фактически представлял президента РФ Владимира Путина.

"Давайте говорить, мы все это понимаем: де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

При этом, по словам главы государства, В.Медведчук с весны этого года не принимает участие в заседаниях Трехсторонней группы в Минске.

Как сообщалось, 4 декабря представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук сообщил, что лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа", член партии "За життя" Виктор Медведчук уже не участвует в переговорах в Минске.

В интервью "BBC News Украина", опубликованном во вторник, отвечая на вопрос о роли В.Медведчука, Е.Марчук сказал: "Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ – уже несколько раундов другой человек".