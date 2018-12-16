Порошенко настаивает на закреплении Радой курса Украины в НАТО и ЕС в феврале

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, чтобы Верховная Рада уже в феврале 2019 года приняла во втором чтении изменения в Конституции Украины о закреплении курса страны на ЕС и НАТО.

"Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала их во втором чтении. Надеюсь, что это будет сделано, поскольку два раза Верховная Рада конституционным большинством поддержала эти изменения в Конституцию. И надеюсь, что уже в феврале они вступят в силу", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.