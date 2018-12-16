Политика

16:52 16.12.2018

Порошенко: В следующие 5 лет нужно достичь мира на основе нацинтересов, преодолеть последствия экономического кризиса, достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО

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 Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что государству в предстоящие 5 лет необходимо выполнить три важнейших задачи в областях национальной безопасности, экономики и международной политики.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пресс-конференции в воскресенье в Киеве П.Порошенко подчеркнул, что в пятилетней перспективе необходимо достичь мира на основе национальных интересов Украины, преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечить рост уровня жизни, а также достичь критериев для вступления страны в ЕС и НАТО.

Теги: #порошенко
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