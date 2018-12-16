Политика

14:30 16.12.2018

РФ не будет участвовать в работе ПАСЕ и платить взнос – спикер Госдумы

2 мин читать

"Первую скрипку" в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сейчас играют радикалы, которые при поддержке Лондона и Вашингтона определяют политику и решения этой организации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польшей, Украиной. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской Ассамблее", - сказал В.Володин в интервью программе Первого канала "Толстой. Воскресенье".

Он заявил, что делегация РФ не будет принимать участия в такой парламентской ассамблее - "пока там не одумаются".

В.Володин "не те отношения" сложились исключительно по вине коллег из ассамблеи. "Потому что они посчитали, что можно рот заткнуть любой стране, и, при этом, страна еще должна платить деньги. Причем, большие деньги - десятки миллионов долларов - как взнос в Парламентскую Ассамблею", - сказал В.Володин.

Что касается взноса в бюджет Совета Европы на обеспечение деятельности ПАСЕ, пока "у нас экономия бюджета", заметил спикер. "Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит абсолютно никаких результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем", - добавил В.Володин.

Как сообщалось, ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права голоса, а также ввела ряд других ограничений после начала агрессии России против Украины. В 2017 году Москва приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

 

Теги: #рф #пасе
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию

Командующие ВМС ВС Украины и ВМС США обсудят агрессию РФ в Черном море

РФ торгует с африканскими странами оружием и энергоносителями в обмен на поддержку в ООН - Болтон

ЦИК Украины: протокол о сотрудничестве с ЦИК РФ более не действует

Арьев о решении ПАСЕ по санкциям к РФ: из него уже делают "зраду", но особых поводов для беспокойства нет

В ПАСЕ ограничили объем санкций, которые могут быть наложены на россиян

Закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ вступит в силу с 12 декабря

Из окружения Трампа 16 человек контактировали с россиянами

Порошенко требует от МИД завершения инвентаризации договорно-правовой базы с РФ

Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

Нардепа от "Оппоблока" Александра Вилкула выдвинут кандидатом в президенты

Туск заявил о готовности Европы бороться с растущим потоком дезинформации

Глава фракции "Оппоблок" предлагает ввести уголовную ответственность за препятствование деятельности религиозных организаций

Более половины украинцев считают, что введением военного положения Порошенко хотел отложить президентские выборы

Лукашенко заявляет, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу

Пройти в Раду на выборах имеют шанс 8 партий - опрос

Тимошенко, Зеленский и Бойко лидируют в президентском рейтинге в Одесской области – соцопрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Житомирской области - соцопрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней следуют Зеленский, Гриценко, Бойко, Порошенко - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА