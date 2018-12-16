РФ не будет участвовать в работе ПАСЕ и платить взнос – спикер Госдумы

"Первую скрипку" в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сейчас играют радикалы, которые при поддержке Лондона и Вашингтона определяют политику и решения этой организации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польшей, Украиной. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской Ассамблее", - сказал В.Володин в интервью программе Первого канала "Толстой. Воскресенье".

Он заявил, что делегация РФ не будет принимать участия в такой парламентской ассамблее - "пока там не одумаются".

В.Володин "не те отношения" сложились исключительно по вине коллег из ассамблеи. "Потому что они посчитали, что можно рот заткнуть любой стране, и, при этом, страна еще должна платить деньги. Причем, большие деньги - десятки миллионов долларов - как взнос в Парламентскую Ассамблею", - сказал В.Володин.

Что касается взноса в бюджет Совета Европы на обеспечение деятельности ПАСЕ, пока "у нас экономия бюджета", заметил спикер. "Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит абсолютно никаких результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем", - добавил В.Володин.

Как сообщалось, ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права голоса, а также ввела ряд других ограничений после начала агрессии России против Украины. В 2017 году Москва приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.