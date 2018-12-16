Политика

13:50 16.12.2018

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

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Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

В Грузии в воскресенье состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили.

Церемония прошла в городе Телави (край Кахети) во дворце грузинского царя Ираклия Второго, в частности, на территории крепости Батонис-цихе, построенной в XVII - XVIII веках.

С.Зурабишвили принесла клятву на конституции Грузии. После принесения клятвы прозвучал гимн Грузии и было произведено семь артиллерийских залпов.

Пост президента С.Зурабишвили будет занимать шесть лет.

Между тем, проигравший президентские выборы в Грузии, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе смог проникнуть через полицейские кордоны и присоединиться на Театральной площади в Телави к нескольким десятками своих сторонников.

"У нас уже нет Конституции, нет выборов, нет права на свободное передвижение, нет права на собрания, свободы слова. Нынешние власти боятся своих граждан и за полицейскими кордонами пытаются скрыться от людей", - сказал Г.Вашадзе.

Теги: #грузия #зурабишвили
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