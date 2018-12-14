Более половины украинцев считают, что введением военного положения Порошенко хотел отложить президентские выборы

Большинство украинцев не поддерживает введение военного положения в Украине и считает, что такой шаг нужен был президенту Украины Петру Порошенко для того, чтобы отложить дату проведения президентских выборов.

Согласно опросу, проведенному 1-10 декабря Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко и Центром "Социальный мониторинг", 64,5% респондентов не поддерживают введение военного положения. В то же время почти четверть (24,9%) украинцев поддерживают такое решение, а 10,2% затруднились ответить.

Вместе с тем 56,6% опрошенных полагают, что введением военного положения П.Порошенко хотел отложить дату президентских выборов. Тогда как 22,2% украинцев считает, что таким образом президент заботился о безопасности страны.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью опросили 2198 респондентов во всех регионах, за исключением временно оккупированных территорий.

Стандартное отклонение результатов - в пределах 2,1%.