Политика

12:23 14.12.2018

Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию

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Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - заявил А.Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу в Минске.

"Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", сказал А.Лукашенко.

"Нам говорят - маневр (компенсация за налоговый манёвр - ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят: мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", - рассказал А. Лукашенко.

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что "это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента". "Тогда (в начале 2000-х годов - ИФ) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я ещё больше слышу", - сказал А.Лукашенко.

Теги: #рф #лукашенко #беларусь
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