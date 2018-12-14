Политика

12:22 14.12.2018

Лукашенко заявляет, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу

1 мин читать
Лукашенко заявляет, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на Донбассе не нашли поддержки, в частности, у президента Украины Петра Порошенко.

"Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - сказал глава белорусского государства на пресс-конференции для российских СМИ в Минске в пятницу.

Теги: #лукашенко #порошенко #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Более половины украинцев считают, что введением военного положения Порошенко хотел отложить президентские выборы

Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию

Порошенко: Верховый суд должен стать примером для других судов

Следующим шагом по противодействию российской агрессии должно стать введение новых санкций

Порошенко и Меркель обсудили вопросы прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и освобождения украинских моряков

НАТО продолжит политическую и практическую помощь Украине

Порошенко: НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море

Порошенко передал институтам и государствам-членам ЕС перечень проектов по социально-экономическому развитию украинского Приазовья

Порошенко передал Туску списки лиц и кораблей России, причастных к акту агрессии в районе Керченского пролива

Порошенко в Брюсселе намерен добиваться рассмотрения "азовского пакета" при продлении санкций против РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Пройти в Раду на выборах имеют шанс 8 партий - опрос

Тимошенко, Зеленский и Бойко лидируют в президентском рейтинге в Одесской области – соцопрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Житомирской области - соцопрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней следуют Зеленский, Гриценко, Бойко, Порошенко - опрос

Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома

Саммит ЕС подтвердил, что повторных переговоров по Brexit не будет

Посол Украины в США и глава "Укрэнерго" встретились с замминистра энергетики США

ЕС намерен придерживаться утвержденного соглашения по Brexit

В США проводят расследование деятельности инаугурационного комитета Трампа

Командующие ВМС ВС Украины и ВМС США обсудят агрессию РФ в Черном море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА