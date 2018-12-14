Политика

12:14 14.12.2018

Пройти в Раду на выборах имеют шанс 8 партий - опрос

1 мин читать
Пройти в Раду на выборах имеют шанс 8 партий - опрос

Шансы на прохождение в Верховную Раду имеют восемь партий, наивысшая поддержка - у "ВО "Батькивщина".

Об этом свидетельствует всеукраинской опрос, проведенный Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко и Центром "Социальный мониторинг" 1-10 декабря 2018 года.

"Батькивщину" готовы поддержать 20,4% опрошенных, которые определились, что будут участвовать в голосовании.

Далее в рейтинге следует партия "Слуга народа" (12,9%). Поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь" составляет 11,6%. В настоящее время это политическое образование не зарегистрировано как партия. При этом партия "Оппозиционный блок", с которой в нынешний созыв парламента вошли лидеры новосозданной "Оппозиционной платформы - за жизнь", имеет поддержку 2,1% респондентов.

Шансы на прохождение в Верховную Раду имеют партии "Гражданская позиция" (11,5%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (11%), "Радикальная партия Олега Ляшко" (7,9%), "Объединение "Самопомич" (5,8%), "Наши" (5,3%).

В то же время партия "Народный фронт", у которой в настоящее время вторая по величине фракция парламента, имеет электоральную поддержку на уровне 0,3%, согласно данному опросу.

Теги: #партии #соцопрос #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Более половины украинцев считают, что введением военного положения Порошенко хотел отложить президентские выборы

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Житомирской области - соцопрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней следуют Зеленский, Гриценко, Бойко, Порошенко - опрос

Внешнее вмешательство в выборы президента Украины будет отслеживать неправительственная рабгруппа, созданная по инициативе Фонда Пинчука

Мороз заявил, что готов вновь баллотироваться в президенты Украины

Тимошенко предлагает снизить барьер на парламентских выборах минимум до 2%

Гриценко и Чумак призывают Садового, Вакарчука и ряд других общественно-политических деятелей к объединению

Депутат Чумак поддержал на президентских выборах Гриценко и возглавил его избирательный штаб

Более 40% украинцев готовы терпеть материальные трудности ради личной свободы

ЕС решил ввести санкции в отношении ответственных за "выборы" на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию

Лукашенко заявляет, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу

Тимошенко, Зеленский и Бойко лидируют в президентском рейтинге в Одесской области – соцопрос

Порошенко: Верховый суд должен стать примером для других судов

Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома

Саммит ЕС подтвердил, что повторных переговоров по Brexit не будет

Посол Украины в США и глава "Укрэнерго" встретились с замминистра энергетики США

ЕС намерен придерживаться утвержденного соглашения по Brexit

В США проводят расследование деятельности инаугурационного комитета Трампа

Командующие ВМС ВС Украины и ВМС США обсудят агрессию РФ в Черном море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА